Спасатели прибыли на место, оградили территорию за магазином. Сотрудники полиции осмотрели сумку, опасности она не представляет. Всем службам дана команда "отбой", - сообщает пресс-служба северодвинской службы спасения.
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В Северодвинске у магазина обнаружили сумку с подозрительным предметом
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Понедельник, 17 апреля, 21:15
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/17/50254.html
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В Северодвинске у магазина обнаружили сумку с подозрительным предметом
15 апреля в службу спасения позвонила женщина, которая сообщила, что около магазина на Карла Маркса, 58 лежит подозрительная спортивная сумка, в которой находится баллон.
Спасатели прибыли на место, оградили территорию за магазином. Сотрудники полиции осмотрели сумку, опасности она не представляет. Всем службам дана команда "отбой", - сообщает пресс-служба северодвинской службы спасения.
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