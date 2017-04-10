В Северодвинске у магазина обнаружили сумку с подозрительным предметом 15 апреля в службу спасения позвонила женщина, которая сообщила, что около магазина на Карла Маркса, 58 лежит подозрительная спортивная сумка, в которой находится баллон. Спасатели прибыли на место, оградили территорию за магазином. Сотрудники полиции осмотрели сумку, опасности она не представляет. Всем службам дана команда "отбой", - сообщает пресс-служба северодвинской службы спасения. Нашли ошибку? Выделите текст,

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