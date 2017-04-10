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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/17/50253.html

Происшествия

В Архангельске при получении "отката" задержан директор МУПа

В Архангельске при получении "отката" задержан директор МУПа
В 2017 году директор муниципального учреждения заключила договор на оказание услуг с индивидуальным предпринимателем и потребовала передать ей половину от суммы этого договора.

14 апреля директора задержали при получении от предпринимателя "отката" за своевременное подписание актов о выполнении и оплате работ, а также за заключение подобных договоров в будущем. 

Сотрудники РУФСБ выявили факт коррупции. Подозреваемая признала получение денег. Следственные органы СКР проверяют информацию о том, что эта взятка не была единичной, сообщила пресс-служба ведомства. Проведены обыски, идёт сбор доказательств. Возбуждено уголовное дело, с подозреваемой взята подписка о невыезде. 

Речь идёт о муниципальном учреждении «Информационно-издательский центр» МО «Город Архангельск» и его директоре Ольге Козиковой. Договор с предпринимателем заключался на распространение городской газеты, - сообщает ИА «Регион29».

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