Авария произошла 16 апреля в 18:40 на 1005 км автодороги М-8 «Холмогоры». 37-летний водитель за рулем «ВАЗ» не справился с управлением и выехал на встречку, где произошло столкновение с автомобилем «МАН», сообщает региональная ГИБДД.
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Понедельник, 17 апреля, 13:09
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/17/50244.html
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Под Архангельском произошло ДТП с участием легковушки и грузовика
Фото: пресс-служба ГИБДД по Архангельской области
В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира «ВАЗ»: все получили травмы различной степени тяжести, двое госпитализированы.
Авария произошла 16 апреля в 18:40 на 1005 км автодороги М-8 «Холмогоры». 37-летний водитель за рулем «ВАЗ» не справился с управлением и выехал на встречку, где произошло столкновение с автомобилем «МАН», сообщает региональная ГИБДД.
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