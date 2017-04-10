Под Архангельском произошло ДТП с участием легковушки и грузовика Фото: пресс-служба ГИБДД по Архангельской области В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира «ВАЗ»: все получили травмы различной степени тяжести, двое госпитализированы. Авария произошла 16 апреля в 18:40 на 1005 км автодороги М-8 «Холмогоры». 37-летний водитель за рулем «ВАЗ» не справился с управлением и выехал на встречку, где произошло столкновение с автомобилем «МАН», сообщает региональная ГИБДД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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