Архангелогородец отправится под суд за комментарий в интернете

Следственными органами завершено предварительное следствие по обвинению 45-летнего жителя областного центра в экстремизме.

В январе 2015 года пользователь интернета в одной из групп в социальной сети, освещающей происшествия в регионе, разместил комментарии к новости о вынесении приговора разжигателю межнациональной ненависти, в которых содержатся высказывания с унизительными характеристиками и отрицательными эмоциональными оценками ряда этнических и религиозных групп.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса в качестве обвиняемого он также признал свою вину, - сообщает пресс-служба регионального следкома.