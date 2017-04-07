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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/16/50230.html

Происшествия

Полицейские раскрыли грабеж в Котласском районе

Полицейские раскрыли грабеж в Котласском районе
Сотрудниками ОМВД России «Котласский» раскрыт грабеж. Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть ОМВД России «Котласский» вчера около 19.30.

Заявитель сообщил, что ещё накануне ночью у дома по ул. Школьной в  деревне Федосовская неизвестный мужчина с применением физического насилия отобрал у него денежные средства в сумме около одной тысячи рублей.

В ходе работы следственно-оперативной группы подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан сотрудниками полиции. Им оказался нигде не работающий, ранее судимый местный житель 1985 г.р. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщает пресс-служба регионального УМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. 

Вчера 14:31

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