Полицейские раскрыли грабеж в Котласском районе

Сотрудниками ОМВД России «Котласский» раскрыт грабеж. Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть ОМВД России «Котласский» вчера около 19.30.

Заявитель сообщил, что ещё накануне ночью у дома по ул. Школьной в деревне Федосовская неизвестный мужчина с применением физического насилия отобрал у него денежные средства в сумме около одной тысячи рублей.

В ходе работы следственно-оперативной группы подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан сотрудниками полиции. Им оказался нигде не работающий, ранее судимый местный житель 1985 г.р. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщает пресс-служба регионального УМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.