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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/16/50226.html

Происшествия

Мужчина отобрал у северодвинки мобильник, деньги и документы

Мужчина отобрал у северодвинки мобильник, деньги и документы
14 апреля в дежурную часть ОМВД России по городу Северодвинску поступило сообщение о том, что около 4 часов утра у одного из домов по улице Первомайской неизвестный, с применением физического насилия отобрал у 21-летнего северодвинца мобильный телефон, деньги и документы.

Потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе работы следственно-оперативной группы полиции по подозрению в совершении преступления был задержан нигде не работающий, ранее неоднократно судимый молодой человек 1996 года рождения. Часть похищенного была обнаружена и изъята в ходе проведения обыска, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до  семи лет.

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