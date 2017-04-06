Мужчина отобрал у северодвинки мобильник, деньги и документы

14 апреля в дежурную часть ОМВД России по городу Северодвинску поступило сообщение о том, что около 4 часов утра у одного из домов по улице Первомайской неизвестный, с применением физического насилия отобрал у 21-летнего северодвинца мобильный телефон, деньги и документы.

Потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе работы следственно-оперативной группы полиции по подозрению в совершении преступления был задержан нигде не работающий, ранее неоднократно судимый молодой человек 1996 года рождения. Часть похищенного была обнаружена и изъята в ходе проведения обыска, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.