Мужчина отобрал у северодвинки мобильник, деньги и документы

Потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе работы следственно-оперативной группы полиции по подозрению в совершении преступления был задержан нигде не работающий, ранее неоднократно судимый молодой человек 1996 года рождения. Часть похищенного была обнаружена и изъята в ходе проведения обыска, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.