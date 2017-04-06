В Северодвинске мужчина пробрался в цирк, чтобы сделать селфи с тигром

Еще одно происшествие, связанное с селфи, произошло в Северодвинске. Неподалеку от ЦУМа гастрольный цирк "Корона" разбил лагерь. Ночью туда проник неадекватный местный житель.

Сначала 26-летний северодвинец залез в дом на колёсах, в котором разместился директор цирка Олег Плахтеев. Мужчина вырвал дверь с замком и был совершенно неадекватен. Затем злоумышленник помчался под купол, к тому помещению, где расположены вольеры с хищниками.

В руках у пришельца был фотоаппарат, он приблизился к клетке с кошками, чтобы сделать сэлфи. При этом, на слова работников цирка мужчина никак не реагировал. Благо, клетка была закрыта перегородкой, а полиция приехала быстро, так что несчастного случая удалось избежать.

Увидев прибывший патруль, мужчина бросился бежать, но его задержали у детской площадки у ЦУМа. Когда на мужчину надели наручники, он стал жаловаться, что ему сломали руки и потребовал отвезти его в больницу.

В отделении же северодвинец сказал, что просто шёл мимо, а его задержали, чтобы установить личность.

В отношение молодого человека составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Теперь ему грозит либо штраф в одну тысячу рублей, либо арест до 15 суток, - сообщает портал "Северная неделя".