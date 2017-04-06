Когда хотел сделать фотографию, его ударило электрическим разрядом от контактного провода.
15-летний мальчик был доставлен в больницу с электротравмой и переломом бедра, сообщает пресс-служба региональной транспортной полиции.
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В Плесецке селфи на вагоне поезда чуть не стоило подростку жизни
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Воскресенье, 16 апреля, 01:08
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/15/50220.html
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В Плесецке селфи на вагоне поезда чуть не стоило подростку жизни
РressFoto
13 апреля девятиклассник, забрался на вагон грузового поезда для того, чтобы сделать селфи.
Когда хотел сделать фотографию, его ударило электрическим разрядом от контактного провода.
15-летний мальчик был доставлен в больницу с электротравмой и переломом бедра, сообщает пресс-служба региональной транспортной полиции.
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