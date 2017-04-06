В результате ДТП мальчик получил ушиб голени. Водитель место происшествия оставил, но впоследствии был разыскан сотрудниками полиции, сообщает региональная ГИБДД.
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Пятница, 14 апреля, 19:43
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/14/50207.html
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В Северодвинске пожилой водитель сбил на пешеходном переходе ребенка и скрылся
13 апреля в 07:45 у дома 112 по улице Ломоносова 70-летний водитель совершил наезд на мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП мальчик получил ушиб голени. Водитель место происшествия оставил, но впоследствии был разыскан сотрудниками полиции, сообщает региональная ГИБДД.
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