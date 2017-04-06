В Няндоме отклонили аппеляцию водителя, виновного в гибели 19-летней девушки

26-летний Алексей Романов был признан судом виновным и осужден за то, что 9 июля 2013 года, сел за руль машины пьяным, превысил скорость, не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в кювет.

В результате погибла его 19-летняя пассажирка. Суд приговорил Романова к четырем годам колонии-поселения и взысканию с него 400 000 рублей в пользу родственников девушки.

Романов подал апелляцию, но судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда 7 апреля апелляционная жалоба осужденного на незаконность и необоснованность обвинительного приговора оставлена без удовлетворения.

Досудебное производство по этому уголовному делу длилось более 2 лет. Уголовное дело направлено в суд только после вмешательства прокуратуры и отмены незаконных постановлений о приостановлении расследования, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.