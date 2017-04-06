В Архангельске трое мужчин обвиняются в покушении на убийство

По версии следствия, организатор убийства, не поделив с потерпевшим недвижимость, решил его "заказать". Он попросил знакомого найти исполнителя за 200 тысяч рублей. Тот обратился к приятелю, который согласился на убийство.

10 апреля 2016 года утром недалеко от дома 29 на улице Тимме он выстрелил из пистолета с глушителем в потерпевшего, но тому повезло – заклинило курок. Мужчине удалось убежать, и ему своевременно оказали медицинскую помощь.

Несмотря на предпринятые обвиняемыми меры конспирации, сотрудникам регионального следственного управления СКР совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Архангельской области удалось раскрыть преступление.

Все обвиняемые признали свою вину и дали показания об обстоятельствах совершенного преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома.