В Плесецком районе молодой человек убил знакомого в ходе пьяной ссоры

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Плесецкого района, подозреваемого в совершении убийства.

По версии следствия, 13 апреля 2017 года ночью в ходе совместного употребления спиртных напитков в частном доме в поселке Плесецк подозреваемый в ходе ссоры с гостем дважды ударил его кухонным ножом в область грудной клетки. Хозяйка дома (мать подозреваемого) вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Через непродолжительное время пострадавший скончался от полученных ранений на месте преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он объяснил свои действия алкогольным опьянением и ссорой с гостем, который высказывал замечания всем присутствовавшим на застолье, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.