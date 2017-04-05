Внимание, разыскиваются очевидцы ДТП!

11 апреля 2017 года в 7:45 утра на перекрестке улиц Тимме и Дзержинского водитель, управляя автомобилем серого цвета, при повороте направо с улицы Дзержинского на Тимме сбил девушку 17 лет, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

После этого водитель подвез ее до дома. В дальнейшем он оставил место ДТП, участником которого он являлся.

Девушка получила несколько ушибов и ссадин.

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