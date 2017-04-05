После этого водитель подвез ее до дома. В дальнейшем он оставил место ДТП, участником которого он являлся.
Девушка получила несколько ушибов и ссадин.
ВСЕМ СВИДЕТЕЛЯМ И ОЧЕВИДЦАМ ПРОИСШЕСТВИЯ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 63-23-03, 69-08-03, 41-27-44.
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Четверг, 13 апреля, 19:48
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/13/50180.html
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Внимание, разыскиваются очевидцы ДТП!
Фото: пресс-служба ГИБДД по Архангельской области
11 апреля 2017 года в 7:45 утра на перекрестке улиц Тимме и Дзержинского водитель, управляя автомобилем серого цвета, при повороте направо с улицы Дзержинского на Тимме сбил девушку 17 лет, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
После этого водитель подвез ее до дома. В дальнейшем он оставил место ДТП, участником которого он являлся.
Девушка получила несколько ушибов и ссадин.
ВСЕМ СВИДЕТЕЛЯМ И ОЧЕВИДЦАМ ПРОИСШЕСТВИЯ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 63-23-03, 69-08-03, 41-27-44.
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