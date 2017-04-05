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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/13/50175.html

Происшествия

В Каргополе несовершеннолетний юноша шантажировал и избивал знакомого

В Каргополе несовершеннолетний юноша шантажировал и избивал знакомого
РressFoto
Следственными органами завершено следствие в отношении 17-летнего юноши, обвиняемого в грабеже, вымогательстве и шантаже.

В феврале 2016 года в детском доме, расположенном в Каргопольском районе, подозреваемый потребовал у 17-летнего воспитанника отдать ему планшетный компьютер. 
Опасаясь расправы, несовершеннолетний отдал компьютер, которым злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Через несколько дней он потребовал от того же подростка отдать ему мобильный телефон. Затем сам забрал телефон, избив потерпевшего. 

В апреле 2016 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошёл всё к тому же юноше, принялся бить его руками и ногами, а когда молодой человек упал, продолжил избивать поднятой с земли веткой, требуя передать ему 2 тысячи рублей, угрожая в противном случае распространить сведения, позорящие потерпевшего.

Администрации детского дома потерпевший рассказал о происходящем лишь после эпизода с вымогательством, когда обидчик его избил. 

В ходе допроса 17-летний обвиняемый свою вину не признал. Похищенное у него изъято, - сообщает пресс-служба регионального следкома. 

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