В центре Архангельска из-за ссоры водителей ПАЗиков произошло ДТП

По словам очевидцев, всё началось с конфликта двух водителей, которые бросились выяснять отношения между собой прямо на проезжей части, позабыв о маршрутах и о пассажирах.
Один из них забыл поставить свою машину на стояночный тормоз, автобус пришёл в движение и въехал второму ПАЗу в бок.
Начальник отделения пропаганды отдела ГИБДД города Архангельска Алексей Лукичев сообщил, - ДТП находится в стадии оформления: собираются материалы, на основании которых будет принято процессуальное решение.
Движение по Троицкому проспекту не затруднено, - пишет ИА "Регион 29".
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