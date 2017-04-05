В центре Архангельска из-за ссоры водителей ПАЗиков произошло ДТП

12 апреля днём на Троицком проспекте произошло ДТП с участием двух автобусов.

По словам очевидцев, всё началось с конфликта двух водителей, которые бросились выяснять отношения между собой прямо на проезжей части, позабыв о маршрутах и о пассажирах.

Один из них забыл поставить свою машину на стояночный тормоз, автобус пришёл в движение и въехал второму ПАЗу в бок.

Начальник отделения пропаганды отдела ГИБДД города Архангельска Алексей Лукичев сообщил, - ДТП находится в стадии оформления: собираются материалы, на основании которых будет принято процессуальное решение.

Движение по Троицкому проспекту не затруднено, - пишет ИА "Регион 29".