В Верхнетоемском районе пожарные спасли мужчин, провалившихся под лёд

12 апреля около 09:30 пожарные Верхнетоемского района спасли на Северной Двине двоих провалившихся под лед мужчин.

С утра мужчина ехал на снегоходе по льду реки, чтобы перебраться с берега на берег, что и привело к провалу. Он оказался в ледяной воде метрах в 60 от берега напротив Двинского.

Происшествие увидел рыбак, который оказался неподалеку – он бросился на помощь пострадавшему, но тоже оказался в воде провалившись под лед. На счастье, оказался еще один очевидец – женщина, которая также рыбачила утром неподалеку от места происшествия – она и позвонила по номеру 112 спасателям.

На помощь срочно выехали пожарные расчеты. Используя спасательные веревки и штурмовую лестницу, огнеборцы сумели добраться до провалившихся и вытянуть их на безопасное место.

Сейчас мужчины с переохлаждением переданы бригаде скорой помощи, их жизнь и здоровье в безопасности. А вот с техникой придётся распрощаться: «Буран» ушёл под воду и ледоходом его унесёт и искорёжит так, что искать технику будет просто бессмысленно. В настоящее время со льда проводить какие-либо поисковые работы нельзя, - сообщает портал "Безопасность АО".