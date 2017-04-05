В Северодвинске ликвидированы незаконные игровые автоматы С июня по ноябрь 2016 года в некоторых магазинах Северодвинска функционировали игровые автоматы. За 5 месяцев проведения азартных игр ее организаторы получили доход на сумму не менее 200 тысяч рублей. По данному факту следственными органами возбуждены уголовные дела. Изъято игровое оборудование и документы, необходимые для сбора доказательственной базы. Принимаются меры к установлению всех участников незаконной игорной деятельтности. Нашли ошибку? Выделите текст,

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