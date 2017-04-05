В Архангельске подросток обвиняется в совершении ДТП, в котором пострадали 10 несовершеннолетних

16-летний житель областного центра вечером 6 апреля сел за руль незарегистрированного «ВАЗ-21093», не имея прав.

Около 21.00 в районе дома 1 на улице Белогорской не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП водитель и 9 несовершеннолетних пассажиров получили травмы различной степени тяжести, при этом одной из девушек причинен тяжкий вред здоровью.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению. Назначены экспертизы.

В ходе следствия будет дана правовая оценка правомерности действий сотрудников ГИБДД УМВД РОССИИ по Архангельской области, преследовавших транспортное средство под управлением подозреваемого, сообщает пресс-служба регионального следкома.