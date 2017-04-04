После взрыва газа в жилом доме в Северодвинске возбуждено уголовное дело

По версии следствия, 3 февраля во время проведения техобслуживания внутриквартирного газового оборудования в квартире дома на улице Строителей подозреваемая не обеспечила безопасность этих работ.
Во время производства работ по обслуживанию пробкового крана на газопроводе произошел взрыв и возник пожар на кухне квартиры. В результате возгорания повреждено имущество на сумму более 180 тысяч рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по АО и НАО.