После взрыва газа в жилом доме в Северодвинске возбуждено уголовное дело

Дело открыто в отношении слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования СФ ОАО «Архангельскоблгаз», подозреваемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя.

По версии следствия, 3 февраля во время проведения техобслуживания внутриквартирного газового оборудования в квартире дома на улице Строителей подозреваемая не обеспечила безопасность этих работ.

Во время производства работ по обслуживанию пробкового крана на газопроводе произошел взрыв и возник пожар на кухне квартиры. В результате возгорания повреждено имущество на сумму более 180 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по АО и НАО.