Жители Поморья переводят телефонным мошенникам огромные суммы

Прокуратура области сообщает, что в Поморье участились случаи телефонного мошенничества. С номеров, зарегистрированных в разных регионах страны, звонят неизвестные и склоняют граждан перечислять деньги на счета подставных лиц.

Чаще всего жертвам предлагают приобрести «чудодейственные» лекарства за огромные деньги, которые на поверку оказываются обыкновенными биологически активными добавками, стоящими в разы меньше.

Мошенники также предлагают выплатить компенсацию за ранее купленные средства, а для её получения заставляют перевести им «комиссию». Ещё одна приманка — медицинское оборудование,которое способно излечить от всех болезней. В первую очередь от агрессивных действий телефонных аферистов страдают пожилые люди.

В марте этого года преступники две недели подряд звонили жителю Вельского района и под предлогом получения компенсаций за ранее приобретённые им БАДы требовали перевести деньги.

Мужчина переводил деньги девять раз и в общей сложности отдал мошенникам свыше 470 тысяч рублей, после чего понял, что его обманули.

Жительница Мирного перевела преступникам более 180 тысяч рублей.

По всем случаям полиция возбудила уголовные дела, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.