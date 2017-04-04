Жители Поморья переводят телефонным мошенникам огромные суммы

Чаще всего жертвам предлагают приобрести «чудодейственные» лекарства за огромные деньги, которые на поверку оказываются обыкновенными биологически активными добавками, стоящими в разы меньше.
Мошенники также предлагают выплатить компенсацию за ранее купленные средства, а для её получения заставляют перевести им «комиссию». Ещё одна приманка — медицинское оборудование,которое способно излечить от всех болезней. В первую очередь от агрессивных действий телефонных аферистов страдают пожилые люди.
В марте этого года преступники две недели подряд звонили жителю Вельского района и под предлогом получения компенсаций за ранее приобретённые им БАДы требовали перевести деньги.
Мужчина переводил деньги девять раз и в общей сложности отдал мошенникам свыше 470 тысяч рублей, после чего понял, что его обманули.
Жительница Мирного перевела преступникам более 180 тысяч рублей.
По всем случаям полиция возбудила уголовные дела, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.