В воскресенье в Северодвинске произошло два пожара

Накануне около 11 часов утра в дачном кооперативе «Волна» под Северодвинском загорелась летняя кухня на одном из участков по улице Клубничной.

Хозяин был на даче незадолго до пожара, утром уехал, и вскоре хозпостройка загорелась. Соседние строения не пострадали. Основная версия происшествия – электротехническая. Образцы проводки изъяты на исследование.

Вечером в ГСК «Мотор» загорелся гаражный бокс, соседи по гаражу вызвали пожарных. К счастью, пожар ограничился лишь внутренней отделкой гаражного бокса, техники внутри не было. Зато огнеборцы вынесли два 50-литровых баллона с пропаном, предотвратив серьезные последствия.

Причиной возгорания стала, вероятнее всего, искра от углошлифовальной машинки (такие часто называют «болгарка» или «метаба») – хозяин незадолго до происшествия пользовался в гараже этим инструментом, работая с металлом, - сообщает портал "Безопасность АО".