В Коряжме два депутата не предоставили сведения о доходах

Прокурор Коряжмы через суд добивается досрочного прекращения полномочий депутатов Светлугина и Гурьева, не представивших сведения о доходах в установленный законом срок.

Депутаты не предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе, а также сведения о доходах, об имуществе супругов и несовершеннолетних детей за 2015 год, хотя должны были это сделать до 30 апреля 2016 года. Более того, эти сведения так и не предоставлены ими до настоящего времени.

Городская дума Коряжмы отказалась удовлетворить представление прокурора о досрочном прекращении полномочий депутатов в связи с несоблюдением ими требований закона.

Теперь по решению суда на нее возложена обязанность устранить допущенные нарушения закона путем принятия в отношении депутатов Светлугина и Гурьева решения в соответствии с требованиями действующего законодательства не позднее чем через пятнадцать дней с момента вступления решения суда в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.