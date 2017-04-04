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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/10/50105.html

Происшествия

В Няндоме задержан подозреваемый в покушении на убийство

В Няндоме задержан подозреваемый в покушении на убийство
Фото Ивана Малыгина
Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 40-летнего жителя Няндомы, подозреваемого в покушении на убийство.

По предварительной версии, 5 апреля 2017 года подозреваемый остался ночевать у своих знакомых, на почве личной неприязни к хозяйке квартиры он ударил 41-летнюю женщину ножом в шею. 

Сожитель потерпевшей выгнал злоумышленника из дома и вызвал бригаду скорой помощи. Потерпевшая прооперирована и находится в больнице.

От задержанного поступило заявление о явке с повинной, в котором он объяснил свои действия алкогольным опьянением и ссорой с женщиной, которой не понравилось, что он ночью ходил и мешал им спать.

Подозреваемый задержан. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.

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