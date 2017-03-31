Молодая женщина похитила у знакомой банковскую карту и сняла деньги

Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть отдела полиции №1 (по обслуживанию округа Варавино-Фактория и Майская горка) УМВД России по г. Архангельску 12 марта 2017 года.

По словам потерпевшей, из ее квартиры была похищена банковская карта. Впоследствии с нее были сняты денежные средства в сумме 4 тысячи рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемая в совершении преступления – нигде не работающая 24-летняя местная жительница - была задержана. По данным оперативников, девушка находилась в гостях у потерпевшей и, воспользовавшись ее невнимательностью, похитила банковскую карту. После чего, в ближайшем банкомате сняла денежные средства своей знакомой. Ранее задержанная уже была неоднократно судимая, в том числе за кражу и грабеж, сообщает пресс-служба УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие.