В результате пожара баня значительно повреждено огнем. На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчёты ПЧ-58 в составе 4 человек и 2 единиц техники, сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Архангельской области.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/09/50098.html
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В Савинском сгорела частная баня
Вчера вечером в поселке Савинский Плесецкого района по улице Маяковского, 13 произошел пожар в частной бане. Пожар ликвидирован в 22:40. Пострадавших нет.
В результате пожара баня значительно повреждено огнем. На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчёты ПЧ-58 в составе 4 человек и 2 единиц техники, сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Архангельской области.
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