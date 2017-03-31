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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/09/50097.html

Происшествия

В Поморье подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Рецидив»

В Поморье подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Рецидив»
Его главная цель - своевременное предупреждение и пресечение преступлений со стороны лиц, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел, выявление и устранение причин и условий, им способствующим.

В проведении мероприятия было задействовано свыше 800 сотрудников органов  внутренних дел, а также представители регионального УФСИН, отделов занятости  населения, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и члены общественных объединений правоохранительной направленности.

В ходе подготовки и проведения оперативно-профилактического мероприятия было раскрыто 19 преступлений и выявлено порядка 180 административных правонарушений, совершенных лицами, состоящими  на  профилактических  учетах в органах внутренних дел, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

В целях трудоустройства, профессионального обучения и выбора сферы деятельности для лиц, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел, была  организована работа 16 консультационных пунктов. Совместно с работниками отделов службы занятости населения проводились групповые и индивидуальные консультации, направленные на содействие в трудоустройстве данных лиц.

С помощью сотрудников полиции около 20 человек получили новую работу. Многие встали на учет в службу занятости населения. Также стражи порядка активно занимались профилактической работой.

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