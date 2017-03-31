В Поморье подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Рецидив»

Его главная цель - своевременное предупреждение и пресечение преступлений со стороны лиц, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел, выявление и устранение причин и условий, им способствующим.

В проведении мероприятия было задействовано свыше 800 сотрудников органов внутренних дел, а также представители регионального УФСИН, отделов занятости населения, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и члены общественных объединений правоохранительной направленности.

В ходе подготовки и проведения оперативно-профилактического мероприятия было раскрыто 19 преступлений и выявлено порядка 180 административных правонарушений, совершенных лицами, состоящими на профилактических учетах в органах внутренних дел, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В целях трудоустройства, профессионального обучения и выбора сферы деятельности для лиц, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел, была организована работа 16 консультационных пунктов. Совместно с работниками отделов службы занятости населения проводились групповые и индивидуальные консультации, направленные на содействие в трудоустройстве данных лиц.

С помощью сотрудников полиции около 20 человек получили новую работу. Многие встали на учет в службу занятости населения. Также стражи порядка активно занимались профилактической работой.