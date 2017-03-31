В Архангельске изъято наркотическое вещество

В Архангельске сотрудниками полиции изъято наркотическое вещество в крупном размере. 7 апреля в вечернее время, у одного из домов по проспекту Советских Космонавтов, сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков был задержан 27-летний местный житель, находящийся в местном розыске и скрывающийся от органов суда.

В ходе личного досмотра у молодого человека был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом растительного происхождения, которое, согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области, является наркотическим средством в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.