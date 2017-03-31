В Архангельске молодой человек похитил мобильный телефон из магазина

Накануне в полицию поступило сообщение от местной жительницы. Та сообщила, что из магазина, расположенного на проспекте Ломоносова был похищен мобильный телефон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовно розыска был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался нигде не работающий 20-летний архангелогородец. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. У полицейских есть основания полагать, что молодой человек причастен к ряду аналогичных преступлений. Расследование продолжатся, сообщает пресс-служба регионального УМВД.