В Архангельске у двух автомобилистов изъяли наркотики

Вечером 5 апреля сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков была остановлена автомашина «Хонда», в которой находилось двое 35-летних мужчин.

При осмотре машины полицейские изъяли вещество растительного происхождения, которое, согласно заключению специалиста, является наркотическим средством в крупном размере. В ходе дальнейшего расследования сотрудниками полиции у одного из подозреваемых было обнаружено и изъято наркотическое вещество.

Аналогичный факт зарегистрирован сотрудниками полиции в другом округе Архангельска. Вечером 6 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в на одном из постов ДПС, был остановлен автомобиль «Киа», под управлением ранее судимого мужчины. У него был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Согласно заключению специалиста, вещество тоже оказалось наркотиком.

В обоих случаях в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.