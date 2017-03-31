В Сольвычегодске возбуждено уголовное дело на руководителя предприятия,эксплуатирующего городские котельные

Проверкой, проведенной котласской прокуратурой, было установлено, что с 1 ноября по 19 декабря 2016 года, должностные лица ООО «Теплоэнергосервис» допустили неисполнение требований действующего законодательства в части надлежащего теплоснабжения населенного пункта.

В результате более двух тысяч местных жителей получали коммунальную услугу по теплоснабжению, не отвечающую требованиям безопасности здоровья потребителей.

Усмотрев наличие признаков уголовно-наказуемого деяния, прокурор направил материалы проверки в следственный орган, рассмотрев которые, Котласский межрайонный следственный отдел СУ СК России по АО и НАО возбудил по данному факту уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

Ведется следствие. В настоящее время теплоснабжение на территории Сольвычегодска осуществляется другой теплоснабжающей организацией, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.