В Котласе детские коляски послужили причиной пожара

Жители пятиэтажного дома по улице Серегина в поселке Вычегодский накануне днем почувствовали запах дыма из коридора. Один из подъездов был заполнен дымом.

Источником огня и едкого дыма оказались две коляски и подростковый велосипед, стоящие на лестничной площадке первого этажа.

Пожарные эвакуировали из окна 3 этажа по трехколенной лестнице женщину с годовалым ребенком. По лестничным маршам в специальных спасательных устройствах были выведены еще три человека. Пострадавших нет.

Причина пожара выясняется. Нередко к таким возгораниям приводит курение жильцов верхних этажей, которые по неосторожности используют коляски в качестве пепельницы. Но в данном случае люди утверждают, что никто из проживающих в подъезде не курит, - сообщает портал "Безопасность АО".