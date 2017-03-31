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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/07/50073.html

Происшествия

В Котласе детские коляски послужили причиной пожара

В Котласе детские коляски послужили причиной пожара
Фото портала "Безопасность Архангельской области"
Жители пятиэтажного дома по улице Серегина в поселке Вычегодский накануне днем почувствовали запах дыма из коридора. Один из подъездов был заполнен дымом.

Источником огня и едкого дыма оказались две коляски и подростковый велосипед, стоящие на лестничной площадке первого этажа.

Пожарные эвакуировали из окна 3 этажа по трехколенной лестнице женщину с годовалым ребенком. По лестничным маршам в специальных спасательных устройствах были выведены еще три человека. Пострадавших нет.

Причина пожара выясняется. Нередко к таким возгораниям приводит курение жильцов верхних этажей, которые по неосторожности используют коляски в качестве пепельницы. Но в данном случае люди утверждают, что никто из проживающих в подъезде не курит, - сообщает портал "Безопасность АО".

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