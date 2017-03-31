В Архангельске таксисты предотвратили убийство

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя областного центра, подозреваемого в покушении на убийство.

4 апреля 2017 года вечером у дома 59 по улице Комсомольской в Архангельске после совместного употребления спиртных напитков молодой человек на почве личной неприязни к 26-летнему знакомому бросил тому в голову подобранный кирпич.

После того, как потерпевший упал, злоумышленник нанес еще несколько ударов кирпичом по голове и продолжил избивать ногами.

Водители такси, лицезревшие происходящие, вызвали бригаду скорой медицинской помощи для пострадавшего и удерживали подозреваемого до прибытия сотрудников полиции.

Пострадавший с травмами головы находится в реанимации.

От задержанного поступило заявление о явке с повинной, в котором он объяснил свои действия алкогольным опьянением и поведением потерпевшего, который его «достал» за вечер, - сообщает пресс-служба регионального следкома.