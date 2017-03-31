Архангельскому подростку грозит срок за попытку сбыта наркотиков

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя областного центра, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.

В первых числах апреля 2017 года несовершеннолетний через сеть интернет договорился с подельником на совместный сбыт наркотиков в крупном размере.

Подросток забрал из тайника у жилого дома на улице Розы Шаниной наркотическое средство, затем разместил его мелкими партиями в тайниках, а оставшуюся часть массой более 6,5 грамм хранил при себе до задержания и изъятия наркотика сотрудниками УМВД.

От несовершеннолетнего подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. За незаконный сбыт наркотиков подростку грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.