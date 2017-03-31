Ночью в Коряжме неизвестные подожгли входную дверь в квартире Фото Ивана Малыгина Сегодня в 0:16 в Коряжме загорелась входная дверь в одну из квартир в пятиэтажке по улице Архангельская. От огня никто не пострадал. Пожар был ликвидирован в 0:45. С огнем боролись пожарно-спасательные расчёты в составе семи человек и трех пожарных автомобилей, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Нашли ошибку? Выделите текст,

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