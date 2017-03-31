Под Архангельском в аварию попали сразу 10 подростков

За рулём находился 16 летний молодой человек без прав. Всем пассажирам также от 15 до 17 лет.
В детскую областную больницу были доставлены 7 человек. У одной из девушек – перелом руки и позвоночника. С сотрясением головного мозга и рваными ранами госпитализированы два молодых человека и еще одна пассажирка. Наиболее тяжелые травмы получил водитель. Подросток госпитализирован с переломом шейного отдела позвоночника. У остальных участников аварии - ушибы и ссадины, - сообщают "Вести Поморья" в социальной сети.
На самом деле полиция применила табельное оружие после чего автомобиль перевернулся.