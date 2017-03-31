Под Архангельском в аварию попали сразу 10 подростков

6 апреля вечером в районе поселка Силикатный произошло ДТП. Автомобиль «ВАЗ-2109», двигаясь на большой скорости со стороны города, на железнодорожном переезде съехал с дороги и, несколько раз перевернувшись, встал на крышу.

За рулём находился 16 летний молодой человек без прав. Всем пассажирам также от 15 до 17 лет.

В детскую областную больницу были доставлены 7 человек. У одной из девушек – перелом руки и позвоночника. С сотрясением головного мозга и рваными ранами госпитализированы два молодых человека и еще одна пассажирка. Наиболее тяжелые травмы получил водитель. Подросток госпитализирован с переломом шейного отдела позвоночника. У остальных участников аварии - ушибы и ссадины, - сообщают "Вести Поморья" в социальной сети.