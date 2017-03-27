В результате ДТП пострадал пассажир «Лады». Мужчина получил травмы головы, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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Четверг, 6 апреля, 16:41
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/06/50059.html
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Под Архангельском по вине бесправного водителя произошло ДТП
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
5 апреля в 22:15 на 6 км автодороги Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры, водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», совершая маневр - обгон, не справился с управлением и допустил съезд в кювет.
В результате ДТП пострадал пассажир «Лады». Мужчина получил травмы головы, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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