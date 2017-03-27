Жительница Мирного делала людям пластические операции, не имея медицинского образования

Мирнинский городской суд признал 33–летнюю Светлану Федорову виновной в оказании услуг, не отвечающих требования безопасности и здоровья потребителей.

Установлено, что Федорова, не имея медицинского образования, а также лицензии на право осуществления медицинской деятельности, в течение 2015 г. оказывала жителям города косметологические услуги (инъекции, контурная пластика лица и др.), в том числе ненадлежащего качества. Своими незаконными действиями Федорова причиняла потерпевшим не только физическую боль, но и временную деформацию кожных покровов лица.

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб, - сообщает пресс-служба региональноц прокуратуры.