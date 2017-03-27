В Архангельске подростки ограбили салон сотовой связи

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении двух 14-летних подростков, подозреваемых в грабеже.



По версии следствия, 19 февраля 2017 года около 20 часов несовершеннолетние подошли к салону сотовой связи, расположенному в доме 95 на улице Воскресенской в Архангельске, и, разбив стекло витрины, проникли в помещение, откуда забрали 8 телефонов различных марок на сумму более 35 тысяч рублей.

В этот момент их действия заметил проходивший мимо мужчина, который потребовал от них прекратить противоправные действия. Подростки сбежали, прихватив с собой телефоны.

От подозреваемых поступили заявления о явках с повинной, в которых они указали, что убегая, выронили мобильные телефоны. Примечательно, что в отношении одного из них, недавно достигшего возраста привлечения к уголовной ответственности, в суде рассматривается дело по обвинению в краже чужого имущества.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.