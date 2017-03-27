В Северодвинске поджог стал причиной пожара на складе

В том, что причиной пожара во временном металлокаркасном строении на улице Бутомы в Северодвинске стал поджог, у пожарных дознавателей сомнений нет. В щитовой постройке размещается кафе и склад с мебелью и другими вещами.

Камеры видеонаблюдения, установленные на здании, зафиксировали, как неизвестный мужчина сломал входную дверь склада и проник внутрь. Незаконное проникновение на склад произошло 3 апреля около 22 часов, однако вызов в пожарную охрану поступил лишь на следующий день в 11 часов от владельца объекта, приехавшего на работу. По-видимому, источник зажигания, заброшенный злоумышленником, разгорелся не сразу и продолжал тлеть до утра.

Прибывшим пожарным удалось спасти постройку. Кафе практически не повреждено – там потребовалось лишь отмыть копоть. В складском помещении обгорела стена и имущество. Обстоятельства происшествия выясняются, - сообщает портал "Безопасность АО".