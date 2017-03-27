В Архангельске женщина пыталась убить сватью

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 50-летней жительницы областного центра, подозреваемой в покушении на убийство.

6 марта 2017 года вечером в одном из домов на острове Кего между подозреваемой и ее сватьей после совместного употребления спиртных напитков произошёл конфликт, в ходе которого она нанесла удар кухонным ножом в надключичную область потерпевшей.

Затем подозреваемая попыталась нанести еще удар ножом в область груди пострадавшей, от которого та уклонилась.

От задержанной поступило заявление о явке с повинной, в котором она указала, что ссора произошла из-за того, что сватья плохо относилась к ее погибшему сыну, - сообщает пресс-служба регионального следкома.