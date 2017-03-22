Житель Северодвинска проник в чужую квартиру, избил и ограбил хозяина 4 апреля в квартиру 23-летнего северодвинца проник неизвестный, избил его и отобрал около трёх тысяч рублей. Подозреваемый задержан. Им оказался безработный 24-летний житель города корабелов, который уже не раз был судим. Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы. Ведется расследование, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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