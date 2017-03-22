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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/05/50034.html

Происшествия

Житель Северодвинска проник в чужую квартиру, избил и ограбил хозяина

Житель Северодвинска проник в чужую квартиру, избил и ограбил хозяина
4 апреля в квартиру 23-летнего северодвинца проник неизвестный, избил его и отобрал около трёх тысяч рублей.

Подозреваемый задержан. Им оказался безработный 24-летний житель города корабелов, который уже не раз был судим.

Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы. Ведется расследование, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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