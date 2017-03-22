Граждане Украины предстанут перед судом в Архангельске за торговлю наркотиками

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан Украины Владислава Цуркана и Владислава Белашева, обвиняемых в покушении на сбыт наркотического средства в крупном размере.

Как установлено в ходе предварительного следствия, Цуркан и Белашев с целью распространения наркотиков в октябре 2016 года получили в Москве наркотики массой более 200 граммов и приехали в Архангельск, где приступили к их продаже посредством оборудования тайников – «закладок».

Они были задержаны сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.

Уголовное дело расследовано в следственном отделении Регионального управления ФСБ России по Архангельской области, и направлено в Октябрьский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.