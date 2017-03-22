Бывшему директору Красноборского детского дома предъявлено обвинение в халатности

Экс-директор Красноборского детского дома обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть детей.

По версии следствия, 21 июня 2016 года обвиняемая дала поручение инспектору по труду детского дома заготовить банные веники и сообщила воспитанникам, что они могут помочь в заготовке. При этом она не предприняла достаточных мер, направленных на предотвращение несчастных случаев, и не выполнила условия, отвечающие требованиям безопасности при проведении массового мероприятия.

В результате группа несовершеннолетних воспитанников, воспользовавшись возможностью бесконтрольного выхода за территорию детского дома, проследовали на берег реки, где при купании двое воспитанников в возрасте 11 и 14 лет не смогли справиться с течением и утонули.В ходе допроса обвиняемая свою вину не признала.

Ранее судом осужден инспектор по труду Красноборского детского дома за причинение смерти по неосторожности двум указанным несовершеннолетним, так как допустил купание детей в ненадлежащем месте, - сообщает пресс-служба регионального следкома.