Прокуратура Архангельска проверит ложные звонки от имени прокурора Некоторое время назад руководителям детских садов Архангельска стали поступать странные телефонные звонки. Неизвестный представлялся прокурором города, Грязниковым Александром Александровичем. Мужчина вызывал руководителей в городскую прокуратуру "для беседы" и требовал, чтобы они принесли ему дорогостоящие спиртные напитки. Прокуратура Архангельской области сообщает, что эти звонки - ложь. И сделаны специально, чтобы дискредитировать органы прокуратуры. По всем ложным сообщениям организованы процессуальные проверки. При поступлении таких звонков, просьба обращаться в органы прокуратуры или органы внутренних дел. Нашли ошибку? Выделите текст,

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