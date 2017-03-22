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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/04/50015.html

Происшествия

Прокуратура Архангельска проверит ложные звонки от имени прокурора

Прокуратура Архангельска проверит ложные звонки от имени прокурора
Некоторое время назад руководителям детских садов Архангельска стали поступать странные телефонные звонки. Неизвестный представлялся прокурором города, Грязниковым Александром Александровичем. Мужчина вызывал руководителей в городскую прокуратуру "для беседы" и требовал, чтобы они принесли ему дорогостоящие спиртные напитки.

Прокуратура Архангельской области сообщает, что эти звонки - ложь. И сделаны специально, чтобы дискредитировать органы прокуратуры. 

По всем ложным сообщениям организованы процессуальные проверки.

При поступлении таких звонков, просьба обращаться в органы прокуратуры или органы внутренних дел.

Вчера 17:05

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