Прокуратура Архангельска проверит ложные звонки от имени прокурора

Некоторое время назад руководителям детских садов Архангельска стали поступать странные телефонные звонки. Неизвестный представлялся прокурором города, Грязниковым Александром Александровичем. Мужчина вызывал руководителей в городскую прокуратуру "для беседы" и требовал, чтобы они принесли ему дорогостоящие спиртные напитки.
Прокуратура Архангельской области сообщает, что эти звонки - ложь. И сделаны специально, чтобы дискредитировать органы прокуратуры.
По всем ложным сообщениям организованы процессуальные проверки.
При поступлении таких звонков, просьба обращаться в органы прокуратуры или органы внутренних дел.