В Архангельске женщина пыталась убить сожителя из-за ревности

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы областного центра, подозреваемой в покушении на убийство.

По версии следствия, вчера вечером в доме на улице Бадигина после совместного употребления спиртных напитков, подозреваемая на почве личной неприязни нанесла удар кухонным ножом в область грудной клетки 42-летему сожителю. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив.

От задержанной поступило заявление о явке с повинной, в котором она объяснила свои действия алкогольным опьянением и ссорой с сожителем, который сообщил ей, что уходит к другой женщине.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома.