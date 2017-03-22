В Онежском районе начальник летнего лагеря обвиняется в сокрытии заражения детей

По версии следствия, в августе 2016 года обвиняемый не обеспечил на территории детского оздоровительного лагеря соблюдение требований санитарных норм и правил. В результате этого не менее четырех детей заразилось кишечной инфекцией.
После выявления соответствующих симптомов он заболевших детей не изолировал, компетентные органы о массовом заболевании детей не уведомил. В результате допущенных нарушений 46 детей, отдыхавших в лагере, заболели кишечной инфекцией.
В ходе допроса обвиняемый свою вину признал. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направлении дела в суд, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по АО и НАО.