В Онежском районе начальник летнего лагеря обвиняется в сокрытии заражения детей

Предъявлено обвинение начальнику детского оздоровительного лагеря, расположенного в Онежском районе, в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, и сокрытии информации, создающей опасность для здоровья людей.

По версии следствия, в августе 2016 года обвиняемый не обеспечил на территории детского оздоровительного лагеря соблюдение требований санитарных норм и правил. В результате этого не менее четырех детей заразилось кишечной инфекцией.

После выявления соответствующих симптомов он заболевших детей не изолировал, компетентные органы о массовом заболевании детей не уведомил. В результате допущенных нарушений 46 детей, отдыхавших в лагере, заболели кишечной инфекцией.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направлении дела в суд, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по АО и НАО.