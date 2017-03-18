На окраине Архангельска при пожаре погибли пенсионерка и её сын

Несчастный случай произошел сегодня ночью в Исакогорском округе на 2 км Северодвинской железной дороги.

Около 4 часов ночи на 01 поступило сообщение от жителей микрорайона: люди сообщали, что открытым огнем горит соседний дом.

На место происшествия прибыли пожарные из Архангельска и Катунино. Ввиду позднего сообщения отстоять жилье не удалось. При тушении пожарными были обнаружены останки двух человек – 83-летней хозяйки дома и ее 54-летнего сына, который приехал к ней в гости.

Обстоятельства пожара выясняются. Скорее всего, к трагедии могла привести неисправность устройства или эксплуатации отопительного котла. Основные термические повреждения сосредоточены в потолочной части здания, в месте прохождения дымохода, сообщает arh112.