Житель Котласа убил знакомого за то, что тот не помог ему по хозяйству

Следственными органами завершено следствие в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности жителя Котласа, обвиняемого в совершении убийства.

28 ноября 2015 года у гаражей на Новой Ветке в Котласе обвиняемый нанес два удара ножом в шею 41-летнему знакомому.

После задержания мужчина пояснил, что за несколько дней до совершения преступления он обращался к потерпевшему с просьбой помочь по хозяйству, но тот в назначенный день не пришел.

Через несколько дней он встретил на улице потерпевшего, тот был пьян. Когда он предъявил мужчине претензии из-за невыполненного обещания, потерпевший его оскорбил, и он ударил его ножом, - сообщает пресс-служба регионального следкома.