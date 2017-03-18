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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/03/49979.html

Происшествия

Житель Котласа убил знакомого за то, что тот не помог ему по хозяйству

Житель Котласа убил знакомого за то, что тот не помог ему по хозяйству
Фото Ивана Малыгина
Следственными органами завершено следствие в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности жителя Котласа, обвиняемого в совершении убийства.

28 ноября 2015 года у гаражей на Новой Ветке в Котласе обвиняемый нанес два удара ножом в шею 41-летнему знакомому.

После задержания мужчина пояснил, что за несколько дней до совершения преступления он обращался к потерпевшему с просьбой помочь по хозяйству, но тот в назначенный день не пришел.

Через несколько дней он встретил на улице потерпевшего, тот был пьян. Когда он предъявил мужчине претензии из-за невыполненного обещания, потерпевший его оскорбил, и он ударил его ножом, - сообщает пресс-служба регионального следкома.

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