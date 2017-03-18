В Северодвинске директор фирмы предстанет перед судом за невыплату зарплаты

По версии следствия, обвиняемый с июня 2014 года по январь 2015 года допустил образование задолженности по заработной плате перед работниками на сумму более 1 млн рублей, расходуя деньги организации на иные, в том числе личные нужды.
Он же, с сентября 2014 года по май 2016 года, зная о наличии задолженности по налогам на сумму 4,4 млн рублей, скрыл свыше 7 млн рублей.
В целях обеспечения возмещения причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба наложен арест на здание производства фирмы стоимостью свыше 10 млн рублей. Задолженность по заработной плате погашена.
В ходе следствия обвиняемый вину не признал, - сообщает пресс-служба регионального следкома.
Куча ООО,ЗАО,ИП,... которые не отдают заработанную плату работникам,например ООО "Стройплощадка"(присвоили зарплату своих работяг-рабов с 2016г.)Но самое смешное,налог в пенсионный фонд РФ за своих рабов платить не будут,т.к. стране РФ этот налог НЕ НУЖЕН(забавно-да?!).Раньше,в СССР,в букваре(книжка такая,в первом классе изучали)писали МЫ НЕ РАБЫ,РАБЫ НЕ МЫ.Добро пожаловать Рабовладельцы в столицу АРКТИКЕ!!!