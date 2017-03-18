О фактах продажи запрещенной продукции можно сообщить на «горячую линию» регионального управления Роспотребнадзора: 20-05-69.
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Понедельник, 3 апреля, 13:15
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/02/49970.html
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В Поморье изъяли более 100 литров спиртосодержащих жидкостей
Сотрудники Роспотребнадзора и полиции с января по март обследовали 269 торговых точек, в которых изъяли 571 флакон спиртосодержащих жидкостей. Общий объём изъятого составил 106,2 литров.
В Архангельске по результатам рейдов составлено девять протоколов по фактам продажи товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
О фактах продажи запрещенной продукции можно сообщить на «горячую линию» регионального управления Роспотребнадзора: 20-05-69.
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